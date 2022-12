Meine Meinung: Einfach mal versuchen

Frank Kalla über eingetopfte Weihnachtsbäume.

Sie sind nicht unbedingt billig und noch dazu in aller Regel nicht sonderlich groß: Wer sich für eine eingetopfte Nordmanntanne zu Weihnachten entscheidet, der sollte schon das große Ziel vor Augen und einen langen Atem haben.

Weihnachtsbäume zwei Mal nutzen – nämlich als Topfpflanze und später als großen, umgesägten Baum –, das klingt gut, ist nachhaltig, macht aber auch ein wenig Arbeit, vorausgesetzt, der Baum wurzelt tatsächlich im Garten.

Wie das ganze Leben, so ist auch die Nachhaltigkeit beim Topfbaum mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet. Auch bei mir haben schon fünf Bäume nach wenigen Wochen sprichwörtlich die Mücke gemacht. Andererseits: Acht weitere Nordmänner erfreuten zum zweiten Mal zu Weihnachten Familien und brachten sogar einmal Kinderaugen in der Laasdorfer Kirche zum leuchten. Richtig gelesen: Weil die Tanne schon eine stattliche Größe hatte, verschenkte ich sie vor einigen Jahren an die dortige Kirchgemeinde, die händeringend einen schönen Baum suchte. Es kann sich also lohnen, die Nachhaltigkeit im Blick zu haben.

Weihnachtsbäume mit Zukunft aus Tautendorf