Meine Meinung: Entscheidung der Vernunft

Diskussionen um die Zukunft des Weihnachtstals hatte es schon kurz nach der Vorjahres-Veranstaltung gegeben. Das Fest, das an jedem dritten Advent tausende Gäste ins Eisenberger Mühltal gezogen hat, sollte fortgeführt werden, wenn alle – Veranstalter und Mühltalwirte – an einem Strang ziehen. Trotz Corona schien das Problem vor einem Monat gelöst zu sein. Nun die Absage des Weihnachtstals – wegen Corona.

Unterm Strich eine Entscheidung der Vernunft. Denn angesichts strenger Hygieneauflagen für Weihnachtsmärkte würde es tatsächlich schwierig, trotz eines ausgefeilten Konzepts, mehrere Tausend Gäste in eine Einbahnstraßenregelung ohne Staus an Glühweinständen und mit ausreichend Hygieneabstand an den Attraktionen zu zwingen. Und die im Vorjahr wegen weniger Teilnehmer ohnehin sehr entzerrte Weihnachtsmannparade würde unter Pandemievorschriften nicht dichter und attraktiver.

Außerdem ist damit zu rechnen, dass in diesem Jahr die Gäste aus der Ferne, die das Gros der Festbesucher ausgemacht haben, ausbleiben würden. Nicht jeder setzt sich in Hamburg oder Berlin mit Mundschutz für viele Stunden in einen Bus, um im Eisenberger Mühltal mit viel Abstand einen Glühwein ohne Schuss zu schlürfen. Bleibt also die Hoffnung für 2021.