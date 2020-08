Meine Meinung: Erschwerte Bedingungen

Im Saale-Holzland gehen die meisten von einem normalen Schulstart aus. Die Corona-Fallzahlen sind – auch nach der Rückkehr von Urlaubsreisenden – bislang sehr gering. Die Schulen sind auf Regelbetrieb eingerichtet, natürlich mit Hygienemaßnahmen als Pandemievorsorge. Und auch der Nahverkehrsbetrieb im Kreis rechnet mit einem normalen Start für den Schülerverkehr am kommenden Montag.

Doch auch für die JES Verkehrsgesellschaft sind die Bedingungen momentan alles andere als normal. Niemand weiß, was die Pandemie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten dem Landkreis noch bescheren wird. Ein Umplanen ist nicht ausgeschlossen, falls der Regelbetrieb an den Schulen wieder außer Kraft gesetzt werden müsste. Der Notfall-Fahrplan, der in der Zeit komplett geschlossener Schulen galt, ist nicht allzuweit weggelegt. Dennoch hofft der Verkehrsbetrieb, dass Zustände wie sie ab Mitte März galten, in Zukunft ausbleiben. Deshalb auch der Appell des Chefs an seine Fahrgäste – junge wir ältere – sich auch in Bussen und an Haltestellen an die Hygienevorschriften zu halten. Nicht zuletzt rechnet er auch im wirtschaftlichen Interesse des regionalen Unternehmens. Eine halbe Million Euro Einnahmeausfälle hat die Pandemie der JES bisher eingebracht.

Busse im Saale-Holzland-Kreis sind startklar für den Schulverkehr