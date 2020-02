Meine Meinung: Falsche Hoffnungen

Der Verkehrslärm muss raus aus Eisenberg. Zumindest darin ist sich das Gros der Kreisstadt-Bewohner einig. Über das wie aber wird heftig gestritten. Die einen hoffen, dass der Lkw-Verkehr aus der Stadt verbannt werden kann, indem die Landesstraße wieder zur mautpflichtigen Bundesstraße erhoben wird. Andere kämpfen standhaft für eine Ortsumgehungsstraße.

Im Planungscafé zum Lärmaktionsplan hatte die Forderung nach einer Mautpflicht in Eisenberg-City die Oberhand. Das Problem nur, dass mit der Wichtung der Ergebnisse, die nach einem Vierteljahr jetzt für jedermann öffentlich einsehbar sind, falsche Hoffnungen geweckt werden. Die werden noch zusätzlich genährt, indem mancher Stadtrat bis heute meint, dass er und seine Kollegen die Entscheidung über das Verkehrsnetz von Bund und Land in der Hand haben.

Fordern können die Eisenberger viel. Und das sollten sie im eigenen Interesse auch. Aber die Entscheidungen darüber, ob durch Eisenberg eine Landes- oder eine Bundesstraße führt, die liegen in Erfurt und in Berlin. Und dort sieht man keine rechtliche Handhabe, die Landesstraße 3007 wieder zu einer mautpflichtigen Bundesstraße hochzustufen. Und den Nachweis, dass in Eisenberg jede Menge Mautflüchtlinge unterwegs seien, hat die Stadtverwaltung trotz Verkehrszählung bis heute nicht erbracht.