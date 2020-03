Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Fatale Folgen

Eigentlich hätten die Agrargenossen in Nausnitz anderes zu tun gehabt an jenem unglückseligen Freitag voriger Woche. Die Äcker wären zu bestellen gewesen mit Feldbohnen und mit Luzerne als Futter für die Milchkühe. So aber hatten die 23 Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes mit den vereinten Kräften der Feuerwehr vollauf damit zu tun, übergelaufener Gülle Einhalt zu gebieten. Dem technischen Defekt ist mit fachmännischer Hilfe sicherlich beizukommen. Doch die Folgen für die Umwelt im Gleistal sind fatal. Übers gesamte Wochenende bis zum Sonntag ist verschmutztes Wasser durch die Gleise bis zur Saale gelaufen. Der Gestand sei fürchterlich gewesen, sagen Anrainer. Die Angler fürchten um ihren Fischbestand.

Für die Konsequenzen sind die Umweltbehörde und gegebenenfalls Gerichte zuständig. Einen Vorsatz kann man dem Agrarbetrieb kaum unterstellen. Und doch sind die Havarie und ihre Folgen auch für den Ruf der Landwirtschaft äußerst schädlich. Seit Jahren mühen sich Landwirtschaftsbetriebe im Saale-Holzland allen Vorwürfen gegenüber der Branche zum Trotz, möglichst naturnah und sparsam mit Düngemitteln zu arbeiten. Eben um die Gewässer rein zu halten. Havarien wie die in Nausnitz können deshalb weder die Branche, noch die Natur gebrauchen.