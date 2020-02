Meine Meinung: Fragen kostet nichts

Es ist fast zu einer Konstante auf den Mitgliederversammlungen der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland geworden: Regelmäßig weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass das Budget der RAG an Fördermitteln nicht ausgeschöpft wird. Aber warum? Welche Kommune, welcher Verein oder welche Privatperson schlägt Extra-Mittel freiwillig aus?

Einfach so werden die Mittel natürlich nicht bewilligt, bei Fördermitteln liegen Fluch und Segen dicht beieinander. Nicht wenige werden den Aufwand der Antragstellung fürchten, viele die Möglichkeiten des Leader-Programms vielleicht überhaupt nicht kennen.

Am besten lassen sich die Chancen, die das Förderprogramm bietet, an bisher umgesetzten Projekten ablesen. Die sind so vielfältig wie der ländliche Raum selbst, der mit innovativen Ideen entwickelt und belebt werden soll. Im letzten Jahr ging das Geld zum Beispiel an eine Familie in Launewitz, die in eine mobile Obstpresse investieren wollte, um damit die eigene und andere Streuobstwiesen zu erhalten. Der Heimatverein aus Bad Köstritz bekam Mittel, um eine Statue zu errichten, die an den Meteoritenfall von Pohlitz vor 200 Jahren erinnert.

Die Möglichkeiten der Förderung sind vielfältig und fragen kostet nichts. Es gibt keine Idee, die es nicht wert ist, zumindest geprüft zu werden.