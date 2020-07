Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Gefahr Eigentor

Der Jubel vor allem bei der Landes-CDU war groß über die jüngste Novelle des Thüringer Sportfördergesetzes. Denn endlich könnten Kommunen wieder Einnahmen von Nutzern ihrer Sport- und Spielanlagen generieren und damit ihre klammen Kassen aufbessern.

Auch Eisenberg will dazu in Verhandlungen gehen. Denn bei Sportplätzen, die es in der kleinen Kreisstadt reichlich und mit der fast abgeschlossenen Stadionsanierung in einem top Zustand gibt, kann man mit Fug und Recht bei den Nutzern die Hand aufhalten. Ausnahmen wie den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen in der Stadt gibt es ohnehin. Sie können die Plätze weiterhin unentgeltlich nutzen, solange sie keine Eintrittsgelder kassieren oder gewerbliche Veranstaltungen auf dem Platz ausrichten.

Bleiben Gastvereine und der Landkreis, der das Stadion für den Schulsport nutzt, als wieder erschließbare Quellen zusätzlicher Einnahmen. Doch auch da muss mit Bedacht verhandelt werden. Das ist der CDU-regierten Kreisstadt sehr wohl bewusst. Denn am Ende hat die Kommune nichts gekonnt, wenn sie vom Kreis eine Gebühr für den Schulsport im Stadion einnimmt und wenn dann das Landratsamt mangels Finanzen die Kreisumlage erhöht. Das könnte am Ende gar zum Eigentor für die Stadt werden.

