Susann Grunert ist Redakteurin in der OTZ-Lokalredaktion Eisenberg.

Susann Grunert sucht die positiven Nachrichten in der Krise.

Meine Meinung: Geschichten, die Corona schreibt

Systemrelevant, Reproduktionszahl, Corona-Partys oder die Öffnungsdiskussionsorgien: Die Corona-Pandemie, über die wir täglich berichten und lesen, hat ihre eigene Sprache entwickelt. Eine umfassende Berichterstattung ist in diesen schwierigen Zeiten auch auf lokaler Ebene natürlich äußerst wichtig.

Ich persönlich freue mich aber, wenn wir Geschichten in der Krise entdecken und erzählen dürfen, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Mutter-Tochter-Sing-Geschichte, wie sie Hartmut „Trudi“ Baum so schön genannt hat, gehört ohne Zweifel dazu. Sie hat dem Künstler, der seit Jahrzehnten Musik macht, so sehr ergriffen, dass er sie – zum Glück für uns – mit anderen teilen wollte.

Was es für einen älteren Menschen bedeutet, von einem Tag auf den anderen nahezu isoliert zu leben, zumindest von familiären Kontakten ausgegrenzt zu sein, können wohl nur selbst Betroffene wirklich begreifen. Mutter und Tochter, die noch dazu in verschiedenen Städten leben, haben aber ihren eigenen Weg gefunden, sich nahe zu sein: das gemeinsame Singen.

Vielleicht kann diese Geschichte eine Anregung für andere sein, Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten. Oder sie freuen sich zusammen mit mir, dass es auch positive Nachrichten in dieser Corona-Krise gibt.

