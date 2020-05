Ute Flamich über das DRK-Großprojekt in Stadtroda

Meine Meinung: Gespannt, was sich nun tut

Gefühlt hat ganz Stadtroda mitgefiebert und darauf gewartet: Doch ganz still und leise ist nun am 4. Mai mit den Tiefbaumaßnahmen für das DRK-Großprojekt auf der Marktquartier-Fläche begonnen worden. Darüber zumindest informierte das DRK als Bauherr am Mittwoch auf Nachfrage.

Irgendwie hat man sich an die brache Fläche im Stadtbild gewöhnt. Dass dort nun tatsächlich ein Wohn- und Pflegequartier hochgezogen wird, daran mag der eine oder andere vielleicht erst wirklich glauben, wenn die Bodenplatte liegt. Auch dann aber wird es noch eine ganze Weile dauern, bis der Bau fertiggestellt ist – und eventuell auch ein gerade für die Altstadt lang ersehnter Einkaufsmarkt einzieht. Auch in dieser Angelegenheit scheinen sich die Mühlen langsamer zu drehen: Seit Monaten sei das DRK mit einem möglichen Betreiber „des Lädchens“ – wie es das DRK am Mittwoch formulierte – im Gespräch. Diese Gespräche würden „weiterhin planmäßig“ laufen.

Gründe zum Meckern aber sollten jetzt eigentlich nicht gesucht werden. Vielmehr müssten sich alle freuen, dass das Bauvorhaben endlich beginnt, Form anzunehmen und Realität zu werden. Schließlich war es ein langer Weg bis dahin: Jahrelang war die Stadt auf der Suche nach Investoren – jahrelang vergeblich. Schließlich hat das DRK die Fläche erworben und es galt, Verhandlungen zu führen, Verträge abzuschließen, Anträge zu stellen und und und. Die Baugenehmigung kam später als erwartet, die Tief- und Rohbauarbeiten verzögerten sich wegen archäologischer Grabungen. Jetzt aber, jetzt soll es wirklich losgegangen sein. Sind wir also gespannt, was sich in nächster Zeit auf der Baustelle tut.

