Meine Meinung: Großer Schritt nach vorn

Die Internetverbindung in Eisenberg ließ am Donnerstag zwar sehr zu wünschen übrig. Aber der digitale Fortschritt ist selbst von lahmenden Netzen nicht mehr aufzuhalten. Auch nicht im ländlichen Raum. Mit der Nachricht von gleich 15 5G-Mobilfunkstandorten, die gestern im Saale-Holzland-Kreis in Betrieb gingen, hat die Telekom überrascht. Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft zur Digitalisierung in den Kommunalverwaltungen von Eisenberg, Hermsdorf und Dornburg-Camburg kam nicht ganz so überraschend. Denn die Vorarbeiten dazu liefen seit längerem, begleitet von Informationen für die Öffentlichkeit. Dass das Pilotprojekt jetzt erst offiziell gestartet werden konnte, war letztlich den Kontaktverboten in der Corona-Pandemie geschuldet. Diese Zeit hatte bei allen Einschränkungen durchaus auch ihr Gutes. Hat sie doch gezeigt, wie wichtig Kommunikation ist, auch wenn man gerade nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen kann.

Diese Erkenntnis ist nicht nur in den Verwaltungen weiter gereift, sondern auch bei vielen Menschen im Saale-Holzland. Sogar bei älteren, die wenigstens per Videotelefonie ihre Enkel sehen konnten. Deshalb sollte in den Amtsstuben niemandem bange sein, dass die digitalen Angebote an die Bürger nicht genutzt würden. Und für den Fall der Fälle: Die Rathaustüren stehen weiterhin offen.