Meine Meinung: Gut Ding will Weile haben

Hubert Werner ist Bauunternehmer von der besonnenen Art. Zu dem, was er vor zwei Jahren zugesichert hatte, als er das Baugebiet in Kursdorf am Rande von Eisenberg und Mühltal erwarb, steht der Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis. Allerdings: Gut Ding will auch in diesem Fall Weile haben.

Denn das Baugebiet, das vor seiner Zeit als Investor ärgerlicher Schandfleck vor den Toren der Kreisstadt war, ist das ganz private Steckenpferd des Bauunternehmers. Und als solcher hat er in der aktuellen Hochkonjunktur des Baugewerbes alle Hände voll mit Aufträgen anderer Bauherren zu tun: eine Mauer in Bürgel, ein Solarpark in Wormstedt und weitere Baustellen anderswo in Thüringen und auch darüber hinaus. Die Konjunktur, die ihn an den Bauboom der Nachwendezeit erinnert, will der bodenständige Bauunternehmer selbstredend nutzen. Zumal er nach fast 30 Jahren der Selbständigkeit auch andere Zeiten erlebt hat. Ein Bauboom hält nicht ewig an, da will der Mittelständler Vorsorge treffen fürs Unternehmen.

Sein Baugebiet in Kursdorf hat er darüber nicht vergessen. Zumal: Die Stadt wartet darauf. Denn der Bedarf an Baugrund in ländlicher Idylle zwischen Gera und Jena ist ungebrochen. Und auch so mancher Rückkehrer aus der Arbeitsferne will sich in der alten Heimat endgültig einrichten.