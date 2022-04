Hallo Saale-Holzland-Kreis

Luise Giggel über Traditionen, die Halt geben.

Mit frisch beendetem Volontariat habe ich in den vergangenen Tagen meinen neuen Job als Redakteurin in der Lokalredaktion im Saale-Holzland-Kreis angetreten. Während ich mir den Landkreis am Osterwochenende noch sportlich mit dem Fahrrad erschlossen habe und das Auf und Ab zwischen Bürgel, Eisenberg, Hermsdorf und Stadtroda ohne E-Antrieb genossen habe, ging es nun in den ersten Wochenenddienst.

Dort traf ich beim Kirschblütenfest und Maifeuer auf vergnügte Menschen, die das schöne Wetter genossen und sichtlich froh waren, wieder Dorffeste ausrichten zu können. In den sehr verrückten und beängstigenden Zeiten zwischen Krieg und Pandemie geben solche netten Traditionen wie das Aufstellen von Maibäumen Halt und etwas Ablenkung. Auch soziale Kontakte können glücklicherweise wieder regelmäßig gepflegt werden – gerade draußen bei Sonnenschein.

Für mich ging es danach zurück in die Redaktion, die im Vergleich zur angenehm wuseligen Atmosphäre unter der Woche am Samstag gruselig still war. Nur eine Nachbarskatze schaute mir durchs Fenster beim Arbeiten über die Schulter. Nach dem noch aufregenden ersten Arbeitswochenende freue ich mich nun auf den für mich traditionellen Sonntagabend mit Pizza und Polizeiruf.