Meine Meinung: Harte Zeiten für viele

Die Gesamtsituation derzeit als suboptimal zu beschreiben, ist wohl eine gehörige Untertreibung. Für viele markiert der Start in den November den Auftakt für eine erneut hochgradig schwierige Situation. Allen voran Patienten, Ärzte und Pflegepersonal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Vor große Probleme stellen die aktuellen Einschränkungen (der Corona-Anglizismus „Lockdown light“ mag mir immer noch nicht so wirklich über die Lippen gehen) auch Unternehmer, deren Geschäfte von Schließungen betroffen sind. Hier trifft es erneut die Gastronomie, Hotellerie und Tourismusbranche hart. Einem Drittel der 245.000 Betriebe in Deutschland drohe bei einer erneuten Schließung das Aus, hatte im Vorfeld der aktuellen Corona-Maßnahmen der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Guido Zöllick, gewarnt. Daher warte man nun in der Branche auf Details zu den von der Bundesregierung angekündigten Entschädigungszahlungen.

Inwiefern sich hier die Auswirkungen der Krise mit Geld werden ausgleichen lassen, bleibt offen. Das gleiche könnte man für den Schulbusverkehr annehmen. Denn selbst wenn es gelänge, mit einem Investitionspaket zig neue Schulbusse anzuschaffen, um überfüllte Busse zu verhindern, bräuchte man zum Beispiel immer noch Leute, die diese auch fahren können. Ich fürchte, wir werden uns noch an so einige suboptimale Situationen gewöhnen müssen. Saale-Holzland-Kreis: Wenn es eng wird im Schulbus