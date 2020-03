Meine Meinung: Harte Zeiten

Die meisten Läden dicht, Spielplätze gesperrt und alle anderen Freizeiteinrichtungen zu. Versammlungen verboten und Kneipenbesuche auch. Stattdessen Home Office oder gar Quarantäne. Kurzarbeit oder gar Entlassungen. Was tun mit der erzwungenen Freizeit in der Corona-Krise?

Das tägliche Leben wird sich neu ordnen müssen. Auch im Saale-Holzland. Es werden harte Zeiten für die nächsten Wochen, wenn die Virus-Pandemie eingedämmt werden soll. Ums tägliche Dasein wird es nicht gehen. Das bleibt gesichert mit Wasser und Strom und mit Lebensmitteln. Dennoch bleiben für viele Menschen Unsicherheiten, auch die ums Geld – von der nach Hause geschickten Verkäuferin bis zum Unternehmer, der seinen Betrieb stilllegen muss. Anderswo werden wiederum dringend helfende Hände gebraucht. Ob als Babysitter oder Einkaufshilfe oder als Aushilfe in den Läden, die jetzt zur Versorgung offen sind.

Auf die Schnelle Jobs zu vermitteln, ist die Arbeitsagentur nicht in der Lage. In der Agentur in Jena haben die Mitarbeiter alle Hände voll damit zu tun, Anträge auf Kurzarbeit und Arbeitslosenmeldungen zu bearbeiten. Da ist jeder selbst gefragt – der, der einen Job zu bieten hat, und der, der gerade einen sucht. Im nächsten Supermarkt oder beim Bäcker fragen, kann also nicht schaden. Regale sind immer einzuräumen. Vor allem beim Klopapier.