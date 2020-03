Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hauptsache, der Schutz reicht

Bürgel kann sich glücklich schätzen: Eine junge Ärztin übernimmt die Praxis von Wolfram Tiesler, der sich nach 35 Jahren als Hausarzt in der Töpferstadt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Auch Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski ist glücklich, dass in Zukunft weiterhin zwei Hausarztpraxen im Grundzentrum die medizinische Versorgung der Menschen in und um Bürgel absichern werden.

Leicht wird der Start mitten in der Corona-Pandemie für die Allgemeinmedizinerin Jana Huhnstock in der Selbstständigkeit keinesfalls. Die Bedingungen haben sich verschärft, auch für das Gesundheitswesen und für niedergelassene Ärzte. Für ihre Patienten will die junge Medizinerin da sein. Aber es wird Einschränkungen geben müssen. Angefangen bei den Sitzplätzen mit Abstandsregeln im Wartezimmer bis hin zu separaten Infektsprechstunden für eventuelle Corona-Fälle. Hausbesuche sind künftig genau abzuwägen, sogar die im Pflegeheim. Denn der Aufwand wird riesig, wenn vor jeder Visite daheim erst Schutzkleidung angelegt werden muss. Und genau die ist – so traurig das für ein zivilisiertes mitteleuropäisches Land ist – auch in Deutschland aktuell sehr rar. Nachschub ist zwar versprochen. Aber noch zehren die Mediziner zumeist von ihren Reserven.