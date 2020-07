Meine Meinung: In Aktion für ihre Stadt

Bea Müller ist unermüdlich – für ihr Eisenberg. Als Nachtwächterin war sie unterwegs mit vielen Gästen im historischen Zentrum der Kreisstadt. Als Herzogin Christiane hat sie in der barocken Schlosskirche Besuchern auf unterhaltsame Weise Historisches nahegebracht. Von der Corona-Zwangspause hat sich die selbstständige Aktionskünstlerin nicht ausbremsen lassen. Auf Facebook hat sie die Nutzer mitgenommen auf fantasievolle Reisen durch ihre Heimat und bis nach Italien. Digitale Reisen, die im wahren Leben gerade nicht stattfinden durften. Die aber tagtäglich ein wenig Abwechslung in die Urlaubsabstinenz brachten.

Eingebracht hat ihr das nichts, jedenfalls nicht in Euro und Cent. Dafür viele Likes von den Fans. Nun ist Bea Müller wieder da, leibhaftig. Mit öffentlichen Führungen durch den Miniaturpark im Mühltal. Auch die kostenlos – aber mit der Hoffnung, von dieser oder jener Touristengruppe gebucht zu werden. Klappern gehört halt zum Handwerk bei der Müllerin wie einst das Klappern der Mühlen im Tal. Dass sie damit aber auch für ihre Stadt klappert, ist nicht immer jedem bewusst. Offenbar auch nicht im Rathaus, stellt sie mit Bedauern fest.

Ihre kritischen Facebook-Posts zum Schmutz in Eisenberg sind in den Amtsstuben aber offenbar angekommen. Das wuchernde Unkraut zwischen den Pflastersteinen am Markt hat der Bauhof diese Woche beseitigt.