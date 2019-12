Meine Meinung: In ruhigerem Fahrwasser

Für die JES Verkehrsgesellschaft kann es jetzt in ruhigerem Fahrwasser weitergehen. Das Loch in der Portokasse ist mit einem zusätzlichen Zuschuss vom Auftraggeber Saale-Holzland-Kreis gestopft. Höhere Zuschüsse ab 2020 sind sicher. Und die Kooperation mit dem Nahverkehr in Jena verspricht gleichfalls Sicherheit für den öffentlichen Personennahverkehr im Saale-Holzland.

Sinn macht eine solche Kooperation - auch bei noch getrennten Kassen beider Verkehrsbetriebe – allemal. Technische Ausstattung kann im Großauftrag günstiger angeschafft werden. Das Personalproblem, mit dem sich die JES ob des Fachkräftemangels bei Busfahrern seit längerem herumschlägt, wird sich im Verbund besser lösen lassen.

Dass das nicht im Selbstlauf funktioniert, ist Andreas Möller als Geschäftsführer beider Verkehrsunternehmen klar. Nicht nur der politische Wille in Jena und im Landkreis muss da sein. Auch beide Betriebe müssen eingebunden sein, um den Weg der Kooperation gehen zu können. Genauer: Alle 500 Mitarbeiter in beiden Unternehmen, etwa 125 davon bei der JES, sind für ein künftiges gemeinsames Verkehrsunternehmen zu begeistern. Arbeit gibt es also noch reichlich.