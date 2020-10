Meine Meinung: Individueller Lockdown

Ab Freitag gelten im Saale-Holzland verschärfte Hygieneregeln. Die sind erlassen worden, weil der Landkreis zum Ende der Vorwoche den kritischen Schwellenwert von 35 Corona-Infizierten gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten hatte. Jetzt, da die Allgemeinverfügung da ist, hat der Kreis längst den nächsthöheren Grenzwert von 50 weit überschritten.

Noch strenger anziehen will das Landratsamt die neuen Regeln vorerst nicht. Die Devise heißt: Abwarten, ob das, was verfügt ist, Wirkung zeigt. Vom allgemeinen Lockdown ist das Saale-Holzland damit weit entfernt, Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben.

Doch der Lockdown vollzieht sich jetzt bereits ganz individuell. Zwei Kitas im Kreis sind wegen Corona-Fällen schon dicht. Der Wasserzweckverband in Eisenberg stellt ab Freitag vorsorglich den Besucherverkehr wieder ein. Manches Geschäft hat seine Einlassregeln wieder deutlich lesbar an der Ladentür verschärft. Kontrollen, die das Einhalten von Quarantäne-Anordnungen überprüfen, sind angekündigt. Auch für das Wochenende. Und so manches Unternehmen schickt seine Mitarbeiter – so es geht – vorsorglich wieder ins Homeoffice.

Die Pandemie ist nicht ausgestanden. Und für das Saale-Holzland geht sie offenbar jetzt erst so richtig los.

