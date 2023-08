Meine Meinung: Irrungen und Wirrungen

Julia Grünler auf der Suche nach dem Schleichweg.

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Und bei so vielen Baustellen, die derzeit vielerorts lauern, kann man schon mal eine vergessen. Oder?

Ich bin auf dem Weg zu einem Termin nach Stadtroda und erst kurz vor dem Ortseingang Quirla fallen sie mir wieder ein – die zahlreichen Berichte meiner Kollegen über eben diese Straßensperrung zwischen Quirla und Stadtroda, die schon viele Gemüter erhitzt hat.

Ich folge also der Umleitung, die in die entgegengesetzte Richtung führt, passiere Mörsdorf und werde schließlich unsicher, ob ich mich noch auf dem richtigen Weg befinde. Vielleicht habe ich ein Schild übersehen? Also mache ich kehrt, mittlerweile äußerlich und innerlich rasend, da ich längst in Stadtroda sein müsste. Ob es wohl einen Schleichweg gibt?

Ein wenig irre ich noch auf diversen Wegen in und um Quirla herum, bis ich doch erneut der ausgeschilderten Umleitung folge und über die Tälerdörfer schließlich ans Ziel gelange. Beruhigend: Meine Ansprechpartnerin hat geduldig gewartet.