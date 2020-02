Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kalkulierte Fitness

Mit den neuen Preisen, die ab Juni in den Bädern in Eisenberg gelten werden, hat die städtische Bäderverwaltung vor allem auch ihre Zahlen im Kopf. Denn das Betreiben von Schwimmhalle und Freibad in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes ist ein Zuschussgeschäft und wird es bleiben.

Die gute Nachricht: Die Preise werden nicht durchweg pauschal erhöht. Im Gegenteil, sie orientieren sich auch an den Wünschen der Nutzer. Wer mit einer Dauerkarte zum Schwimmen kommt, wird künftig sogar weniger tief in die Tasche greifen müssen. Damit wird zum einen der Gesundheit und Fitness Genüge getan, zum anderen wird die Zahl der Badegäste für das kommunale Unternehmen ein wenig berechenbarer.

Die Einnahmen aus den Bädern sind nur bedingt kalkulierbar. Etwa 60.000 Euro Einnahmen hatte die BBV im langen warmen Sommer 2018, im Vorjahr war es fast genauso viel. Was das Jahr 2020 bringt, wird sich erst zeigen. Das Hallenbad als einziges im Landkreis ist – nicht zuletzt durch den Schulschwimmunterricht – stets gut ausgelastet. Das Freibad ist sehr abhängig von Temperatur und Sonnenschein. Zumindest für Gelegenheitsbesucher.

Doch Stammgäste wissen das Freibad auch an kühleren Sommertagen zu schätzen. Denn mit beheizbarem Becken und garantierter Wasser-Mindesttemperatur taugt es auch dann zum Sporttreiben.