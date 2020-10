Meine Meinung: Kein Grund zum Feiern

Das Feiern lassen sich die Holzländer ungern nehmen. Nach abgesagten Maibaumsetzen und Dorffesten ist über den Sommer vieles in privaten Gärten abgefeiert worden. An der frischen Luft offenbar kein Problem. Jetzt im Herbst aber rächen sich Feste in geschlossenen Partykellern. Denn das sind offenbar die besten Gelegenheiten, mit dem Sekt- oder Bierglas das tückische Corona-Virus unter Freunden und Verwandten gleich mit weiterzureichen.

Die Konsequenz: Binnen weniger Tage hat sich das Saale-Holzland zum Risikogebiet entwickelt. Betroffen sind nicht nur die Infizierten und schwer Erkrankten. Betroffen ist der gesamten Landkreis. Nicht nur, dass die Gesundheitsbehörde kaum nachkommt mit dem Ermitteln von Kontaktpersonen und die Bundeswehr zur Unterstützung anrücken muss. Das gesamte Leben im Kreis gerät außer Kontrolle, wenn an wichtigen Stellen plötzlichen zuhauf Menschen fehlen, weil sie vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden. Und nicht alles lässt sich – wie die Büroarbeit einer Verwaltung – im Homeoffice abarbeiten. Besonders prekär wird es, wenn – wie nun der Fall – im Krankenhaus Mitarbeiter fehlen, die zur Betreuung von Patienten, auch solchen mit Corona, dringend gebraucht werden. Gut also, wenn die Bundeswehr kommt und die Kontrolle gleich mit übernimmt.