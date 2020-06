Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kein Pfingsten wie jedes andere

Zu Pfingsten jagt man im Holzland in der Regel einem Maibaum nach dem anderen nach – auch als Reporter. Doch das Pfingstfest 2020 war eines, das man so zuvor nicht kannte.

Um dem Coronavirus nicht die Oberhand zu gewähren, mussten die Traditionen in diesem Jahr pausieren – oder sich neue Wege suchen, wie in Tautenhain. Dort machte der Burschenverein aus der Not eine Tugend und entwarf eine Gebrauchsanleitung für das Pfingstfest zu Hause, inklusive Liedtext fürs Ständchen und dem Rezept für eine Erdbeerbowle.

Ob sie geschmeckt hat, kann ich nicht sagen, denn zum Bowletrinken war trotz vieler abgesagter Veranstaltungen kaum Zeit. Am Hermsdorfer Kreuz haben wir am Pfingstsonntag die Kontrollen der Polizei begleitet. Mit deutscher Gründlichkeit – ich erinnere an den Zollstock – wurde hier die Verkehrstauglichkeit von Fahrer und Fahrzeug überprüft. Zum Glück, muss man sagen, hat die Polizei genau hingeschaut und einen schrottreifen Wohnanhänger aus dem Verkehr gezogen, der auf der Straße zu einer ernsthaften Gefahr hätte werden können. Das blieb in der Bilanz der Kontrolle nur ein Ausreißer, der dem Fahrer aber teuer zu stehen kommt. Dieses Pfingsten wird auch er nicht so schnell vergessen.