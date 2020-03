Meine Meinung: Kein Sport ohne Ehrenamt

Das Problem, Menschen für ehrenamtliche Arbeit zu begeistern, hat der Kreissportbund nicht alleine. In wohl jedem Verein, auch abseits vom Sport, gestaltet sich die Suche nach Freiwilligen schwierig. Vor allem, wenn sie zum Beispiel als Vorstandsmitglied Verantwortung übernehmen sollen.

Doch das kommt nicht von ungefähr, wenn man sich die Herausforderungen anschaut, denen die Freiwilligen gegenüberstehen. So ist ein Vorstand dafür zuständig, dass alle gesetzlichen und steuerlichen Bestimmungen im Verein eingehalten werden. Alleine die Anforderungen, die beim Datenschutz gestellt werden, sind jedoch riesig, so dass viele von vornherein die Finger von jeglicher Vereinsarbeit lassen.

Was ist die Konsequenz? Findet sich niemand, der im Verein Verantwortung übernimmt, droht die Auflösung. Der KSB tut also gut daran, seine Mitglieder in diesem Dschungel von Vorschriften und Fallstricken so gut wie möglich zu unterstützen.

KSB-Geschäftsführer Jens Büchner fordert aber auch zurecht, dass Politik und Gesellschaft den Wert des Ehrenamtes endlich ernsthaft anerkennen. Rund 30 Millionen Bürger engagieren sich in Deutschland freiwillig für ihre Mitbürger, sie sind die Stützen unserer Gesellschaft. Und vor allem der Sport könnte ohne das Ehrenamt nicht existieren.