Susann Grunert, Redakteurin in Eisenberg

Meine Meinung: Kleine Schritte zum Erfolg

Es kommt einem absurd vor, dass es Maßnahmen wie das Tizian-Plus-Projekt von Jobcenter und der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) braucht, um manchem Langzeitarbeitslosen zu erklären, wie ein Wecker funktioniert. Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, doch Kathrin Göbel von der FAW erklärt, dass man bei manchem Projektteilnehmer wirklich bei solch einfachen Dingen, wie der Organisation des eigenen Alltags, ansetzen muss.

Die Gründe für die andauernde Arbeitslosigkeit der Teilnehmer sind vielfältig und Aktivitäten wie das Fotoprojekt werden wohl nicht zur Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt führen. Dennoch, so betonen die Verantwortlichen, würden einige die Teilnahme an der Maßnahme als Chance nutzen, um neue Talente zu entdecken, ihr Selbstwertgefühl zu steigern und wieder ein Stück weit am „normalen Leben“ teilzunehmen.

In kleinen Schritten wollen die Mitarbeiter der FAW ihren Klienten neue Perspektiven aufzeigen, und es brauche zugegeben oftmals einen langen Atem, bis Erfolge sichtbar werden. Auf anderthalb Jahre ist das Projekt Tizian plus, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert wird, pro Teilnehmer begrenzt. Für manchen ist das zu wenig Zeit.