Angelika Munteanu sieht die Kommune beim Tiergarten Eisenberg weiterhin in der Pflicht.

Meine Meinung: Kompromiss für ein Aushängeschild

Auf den ersten Blick scheint es bequem: Freiwillige Leistungen kosten Geld, mitunter nicht zu knapp. Also wird die Leistung von der Kommune in die Hand eines Dritten, etwa eines Vereins gegeben. Doch ist die Kommune damit tatsächlich alle Sorgen und Verantwortung los?

Keinesfalls, so zeigt es das Beispiel Tiergarten in Eisenberg. Die Stadt konnte tatsächlich sparen über die Jahre. Etwa bei den Gehältern für die Tierpfleger. Wären diese bei der Stadt angestellt, wäre ihr monatliches Salär nach Tarif im öffentlichen Dienst wohl besser als unter Vereinsregie. Beim Betrieb der beliebten Freizeiteinrichtung ist die Stadt aber finanziell nicht aus der Pflicht. Will die Kommune ihr Aushängeschild sichern, muss sie für die auskömmliche Finanzierung sorgen.

Die Zeit der Haushaltssicherung in der Kreisstadt, in der viele den Gürtel enger schnallen mussten, ist seit einem Jahr vorbei. Insofern ist die Forderung der SPD-Stadtratsfraktion nachvollziehbar, dass die Summe von 50.000 Euro, um die der Stadtzuschuss für den Tiergarten gekürzt wurde, nach dem Ende des Sparzwangs wieder draufgelegt wird. Soviel wird es wohl nicht werden. Aber immerhin: Ein Kompromiss ist jetzt in Sicht für ein Aushängeschild der Stadt.