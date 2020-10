Meine Meinung: Kontrolle ist angeraten

Wenigstens einer hat aus dem Debakel um das von der Räumung bedrohte Tierheim in Eisenberg gelernt: der Landestierschutzverband Thüringen, in dem der Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis Mitglied ist. Als der Streit um Versäumnisse im Tierheim Eisenberg zwischen dem Betreiberverein und dem Veterinäramt hochkochte, waren auch Vertreter des Thüringer Dachverbandes vor Ort. Um sich zu informieren. Kontrollen hat es nie gegeben, die lässt die Satzung des Landesverbandes nicht zu. Nun erwägt der Landesverband, die Kontrollfunktion gegenüber den kommunalen Mitgliedervereinen in sein Regelwerk aufzunehmen. So hat es Gerd Fischer von der Landesgeschäftsstelle in Eisenach in einem Zeitungsgespräch angekündigt. Ein sinnvoller Plan. So ließe sich unter kundigen Tierfreunden im Ehrenamt möglicherweise beizeiten ein Problem vor Ort erkennen und auch lösen, ehe das Veterinäramt mit Bescheiden kommt.

So aber steht jetzt die Schlammschlacht vor Gericht. Und die Miez auf dem Arm der jetzigen Tierheimchefin soll mitleidheischend für 100.000 Stimmen in einer Online-Petition für den Tierheim-Erhalt sorgen. Doch bei aller Tierliebe: Ums Tierwohl geht der Streit schon lange nicht mehr, sondern um ein Kräftemessen zwischen Vereinsvorstand und Behörde. Und der Wurf mit Dreck nach dem Vorgänger-Vorstand ist unlauter. Der Vorsitz hat zwar gewechselt, die zweite Reihe ist aber noch immer dieselbe.