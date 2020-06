Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Lehrstück für alle

Die Wogen in den sozialen Netzwerken sind hochgeschlagen, als die Bilder von verendeten Fischen im Dorfteich von Königshofen die Runde machten. Schnell kochte bei einigen Nutzern die Frage hoch nach der Schuld.

So einfach lässt sich die Schuldfrage jedoch nicht beantworten. Der Zustand von Teichen ist das Problem vieler Kommunen, auch der im Heideland. Letztlich geschuldet dem fehlenden Geld, um alles schnell in Schuss zu bringen, wo es Not tut. Der Zustand des Teiches in Königshofen hat noch eine besondere Historie, die in der fehlerhaften Sanierung und damit fast eine Generation zurückliegt. Und wen will man dafür haftbar machen, dass nach langen trockenen Sommern kaum Quellwasser in die Teiche sprudelt? Ebenso müsste man die Wasservögel zur Rechenschaft ziehen, die unerlaubt den Laich von Fischen in fremde Gewässer tragen.

Sicherlich: Als die Fische in Königshofen in Atemnot kamen, hätte manche Reaktion der Gemeinde schneller kommen können. Aber auch beim Tier- und Gewässerschutz müssen zunächst bürokratische Hürden überwunden werden. Und die Eisenberger Angler, die aus eigenen Stücken ihre Hilfe für einen fremden Teich angeboten hatten, sagen im Nachgang: „Jetzt wissen wir, wie es geht, beim nächsten Mal geht es schneller.“

