Meine Meinung: Mit viel Liebe zum Detail

Auch wenn sich kaum jemand gern in ein Krankenhaus begibt: Das neue Bettenhaus mit Hotelcharakter an den Waldkliniken Eisenberg sieht einladend aus. Zum Wohlfühlen für das bessere Genesen ist es gestaltet mit viel Liebe zum Detail.

An dem Neubau, der eine Sternstunde für den Landkreis ist, haben der Architekt und der Chef des Hauses ihren Verdienst. Aber auch die Belegschaft des Krankenhauses, die eingebunden war in den Entstehungsprozess des neuen Bettenhauses. Vom Arzt über die Pflegekräfte bis hin zur Putzfrau konnten die Mitarbeiter bereits im Modellbau hinter dem alten Bettenhaus Arbeits- und Handlungsabläufe testen und sagen, was anders, besser werden muss, ehe das eigentliche Bettenhaus hochgezogen wurde. So wurde beispielsweise festgestellt, dass es an Tischen Halterungen für die Unterarmstützen von Orthopädiepatienten braucht. Und auch der Neubau wurde im Detail durchgetestet und so für den Spielraum auf der Kinderstation noch eine breitere Tür eingezogen, damit kleine Patienten, die noch ans Krankenbett gefesselt sind, nicht außen vor bleiben müssen. „Als Architekt ist man niemals zufrieden“, sagt Architekt Matteo Thun zwar. Entscheidend aber wird sein, wie wohl sich die Patienten in dem Klinikneubau fühlen werden und wie schnell sie nach ihrer Behandlung genesen.

Neues Bettenhaus an den Waldkliniken Eisenberg eröffnet