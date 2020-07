Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mut muss belohnt werden

Mit dem Beginn der Sommerferien in Thüringen lichten sich traditionell auch die Veranstaltungskalender in der Region. Durch die Corona-Pandemie herrscht in diesem Jahr aber kulturell schon seit Monaten Ebbe. Christian Schmidt will sich sein Symposium trotzdem nicht nehmen lassen, auch wenn die Veranstaltung, die am Mittwoch beginnt, eher einem Arbeitstreffen ähnelt.

Das Flair der vergangenen Jahre, diese Mischung aus Kunst, Kultur und Genuss, wird sich 2020 vermutlich nur bedingt einstellen. Das Interesse an der Arbeit der Künstler besteht aber ungebrochen, jedenfalls hätten sich schon zahlreiche Stammgäste bei Christian Schmidt erkundigt, ob Rauschwitz auch in diesem Jahr wieder zum Mekka für hölzerne Kunst wird.

Es wäre dem Gastgeber zu wünschen, dass sich die große Freifläche oberhalb des Dorfes am Wochenende mit reichlich Besuchern füllt. Denn so würde sein Mut, eine solche Veranstaltung mit allen finanziellen Risiken auch im Corona-Jahr zu stemmen, ordentlich belohnt.

Damit verbunden ist aber die Hoffnung, dass sich jedermann auch so verhält, wie es die aktuelle Pandemie verlangt, um sich und andere nicht zu gefährden. Schließlich soll die durch coronabedingte Flaute im Kulturleben doch irgendwann einmal ein Ende haben.