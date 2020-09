Meine Meinung: Nach Recht und Gesetz

Mag sein, dass mancher Bauherr im Saale-Holzland aufatmet, wenn sich die Amtsleiterin des Bauordnungsamtes am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet. Und so mancher wird berichten, wie lange es gedauert hat, bis er zu einer Baugenehmigung kam.

Doch am Ruhestand von Angelika Els wird sich daran in nächster Zeit kaum etwas ändern. Am schier undurchdringlichen Baugesetzbuch kommt niemand vorbei – weder die Leute vom Amt, noch der Häuslebauer. Und wenn es im Bauordnungsamt nicht nach Recht und Gesetz zugegangen wäre, dann wäre die Chefin nicht bis zum letzten Arbeitstag in Amt und Würden gewesen.

Hinzu kommen Personaleinsparungen und Fachkräftemangel an Schlüsselstellen in der Kreisverwaltung. Der Bauboom im Kreis ist ungebrochen. Aber mit nur fünf Mitarbeitern von mehr als dreimal so vielen noch vor zehn Jahren, die technisch versiert Bauanträge bearbeiten können, dauert es notgedrungen seine Zeit, bis der Bagger auf der Baustelle anrollen darf. Der Kreistag hätte es in der Hand, am Personalplan des Landratsamtes nachzujustieren: ein Spagat zwischen mehr Bürgernähe der Verwaltung und steigenden Personalkosten zu Lasten des Steuerzahlers. Und ob sich neue Fachkräfte finden würden, steht noch auf einem ganz anderen Blatt.