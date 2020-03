Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Noch kein Grund zur Freude

Die Fallzahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Saale-Holzland sind übers Wochenende stagniert. Jedenfalls die Zahl, die vom Gesundheitsamt am Montagmittag gemeldet wurde. Dazwischen hat ein Wochenende gelegen. Das ging mit drastischen Einschränkungen für die Menschen bundesweit und auch im Saale-Holzland einher. Diese aber können noch nicht die Ursache dafür sein, dass aus dem Landratsamt am Montagmittag keine neuen Fälle gegenüber der Vorwoche zu vermelden waren. Welche Effekte das Kontaktverbot für die Menschen tatsächlich mit sich bringt, können erst die nächsten 14 Tage zeigen.

In anderen Ländern werden Kontaktpersonen von an Covid-19 erkrankten Menschen konsequent ausfindig gemacht. Diesen Versuch startet der Saale-Holzland-Kreis nun auch und stockt das Personal im Gesundheitsamt auf. Aus Sicht mancher Mediziner aber viel zu spät. Schließlich gehört der Saale-Holzland-Kreis trotz stagnierender Infektionszahl nach dem Landkreis Greiz zu den am meisten betroffenen Regionen in Thüringen. Und das Virus ist inzwischen in fast allen Gegenden zwischen Saale und Weißer Elster rum. Mit einer weit hören Dunkelziffer als 17 Infizierten ist deshalb zu rechnen. Denn wer weiß heute noch, wem er in den letzten 14 Tagen alles begegnet ist.