Meine Meinung: Not und Tugend

Es hat offenbar etwas gebracht, dass sich Crossener Schüler stark machen für ihre Regelschule. Die Antwort aus dem Landratsamt bleibt vage. Konkretes gibt es dafür aus dem Bildungsministerium in Erfurt. Zumindest die Hoffnung, dass es den Schulstandort im Elstertal auch in Zukunft geben kann. Die Schüler sind aufgefordert, sich weiterhin einzumischen, wenn die Regelschule in Crossen auch im nächsten Schulnetzplan des Landkreises eine Rolle spielen soll.

Recht klare Auskünfte gibt es aus dem Ministerium zur aktuellen Unterrichtsorganisation. Befriedigend ist es nicht, wenn wegen fehlender Lehrkräfte Unterricht ausfällt oder stark gekürzt werden muss. Dies sollte sich nun – nach der Rückkehr einer Lehrerin aus der Elternzeit – wieder etwas normalisieren. Für Bio und Ethik wird es zumindest eine Wochenstunde je Fach übers Schuljahr gerechnet geben. Das wegen eines fehlenden Fachlehrers nicht besetzte Unterrichtsfach Kunst soll mit einem Kunstprojekt kompensiert werden, das auch Unterrichtsinhalte vermittelt. Ministerium, Schulamt und Schulen versuchen so, aus der Not eine Tugend zu machen, damit Ausfälle minimiert, Unterricht in angemessener Qualität durchgeführt und Lehrplanziele in allen Klassenstufen erreicht werden. Wirklich befriedigend sind aber auch diese Lösungen auf Dauer nicht.