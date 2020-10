Meine Meinung: Nur vier Jahreszeiten?

Durchhalteparolen sind eigentlich nicht so mein Ding. Dennoch bleibt den vielen Karnevalsbegeisterten im Saale-Holzland wohl am Ende nichts anderes übrig, als es schlicht durchzustehen, dieses vermaledeit verkorkste Corona-Jahr, das sich wahrscheinlich noch über Monate ins kommende Jahr 2021 hinein ausbreiten wird. So wird wohl die fünfte Jahreszeit diesmal großflächig der Pandemie zum Opfer fallen. Zum Glück können die Freunde und Freundinnen von Narretei und Schabernack das Ganze mit Sicherheit irgendwann nachholen.

Den übrigen Jahreszeiten kann ein Virus zum Glück nichts anhaben. Es ist zwar etwas traurig, dass man sich mittlerweile an solch unumstößlichen Fakten festklammern muss, aber irgendwie ist der Gedanke auch tröstend: Ob Winter, Frühling, Sommer oder Herbst, irgendwann kommt der Tag, da dieser ganz spezielle Covid-Spuk vorbei sein wird, wir über einen wirksamen, korrekt geprüften Impfstoff verfügen und wieder zur Normalität zurückkehren können. Wenn ich so darüber nachdenke, bietet die kommende Zeit auch ohne große Veranstaltungen genug, auf das es sich trotz all der widrigen Umstände zu freuen lohnt. Weihnachten in Familie zum Beispiel. Oder den ersten Schnee. Damit könnte ich mich arrangieren.