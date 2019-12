Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ordnung in der Stadt

Eine große Fangemeinde wird sich wohl nicht unter den Autofahrer bilden für die neuen Knöllchen in Gestalt eines Kassenbons, die es jetzt in Eisenberg gibt. Beliebt sind Strafzettel nie, egal ob rot oder weiß. Auch wenn sie meist berechtigt sind. Einen Vorteil hat vor allem die Stadt: Sie setzt auf die Generation Smartphone und darauf, dass sie per mobilem Bezahlen schnell und ohne zusätzlichen Schreib- und Portoaufwand zu ihrem Geld kommt. Das kann man im Interesse der Steuerzahler positiv sehen. Und auch im Interesse der Ordnung auf den Parkplätzen in der Stadt kann man das straffe Eisenberger Kontrollsystem durchaus positiv bewerten. Stünde jeder Dauerparker im Steinweg, hätten die Einzelhändler das Nachsehen, weil die Kundschaft mangels freier Parkplätze ausbleibt.

Eine Träne im Knopfloch bleibt nach dem Aus für die roten Strafzettel in der Kreisstadt aber haften. Die neuen weißen Bons geben auf der Rückseite rechtliche Hinweise. Auf der Rückseite der alten roten Zettel war säuberlich aufgelistet, wo in Eisenberg der Autofahrer ordnungsgemäß zu welchen Konditionen sein Auto abstellen kann. ein echter Service für Auswärtige.