Meine Meinung: Problemfall Teich

Was wäre ein Dorf ohne Dorfteich? Ein ganzes Stück ärmer auf jeden Fall. Im Ortsbild würde etwas fehlen. Der Natur ebenso. Und manche Feuerwehr hätte Not, bei einem Brand ausreichend Wasser heranzuschaffen.

Das gilt für das Heideland im Norden des Saale-Holzlandes ebenso wie für die Kreisstadt Eisenberg. Beide sind – wie andere Gegenden im Kreis auch – arm an Fließgewässern innerhalb der Ortschaften. Gerade deshalb sind einst Teiche angelegt worden, um die Versorgung mit Löschwasser zu garantieren.

Heute sind die Feuerwehren zwar gerätetechnisch weiter, haben Tanks für den Erstangriff auf einen Brand und vielleicht auch ausreichend Schläuche, um mit einer langen Wegestrecke Wasser über eine größere Distanz herbeizuschaffen. Aber auch dafür muss irgendwo ein Reservoir verfügbar sein. Die Hydranten des Wasserzweckverbandes sind es in erster Linie nicht. Also bleiben die Teiche oder es werden Zisternen neu gebaut. So oder so braucht es dafür Geld, viel sogar. Eisenberg, wo nach vielen Jahrzehnten der Schöppeteich saniert und wieder zum Löschteich umfunktioniert wird, kann davon ein Lied singen. Der Tonteich in der Kreisstadt wartet – wohl auch aus Kostengründen – noch immer auf die Wasserentnahmestelle für die Löschmannschaft.