Meine Meinung: Schicksal besiegelt

Geschichten eines Wochenendes

Der Saale-Holzland-Kreis hatte an diesem Wochenende einiges an Aktivitäten zu bieten. Feste, Veranstaltungen, Konzerte und gemeinschaftliche Erlebnisse gehen immer auch mit entsprechenden Geschichten einher. Sei es das Staunen über den herausgeputzten historischen Traktor, der auf dem hügeligen Weg nach Launewitz eine derart dichte Abgaswolke produziert, dass man vor schwarzem Qualm kaum mehr die Straße sehen kann. Oder die Putzkolonne im Mühltal, die morgens noch scherzhaft davon spricht, dass man irgendwie immer mindestens einen Kühlschrank im Wald findet – und dann nach kurzer Zeit auch tatsächlich über einen weggeworfenen Kühlschrank stolpert.

Eine eher ambivalente Geschichte wurde mir erst am Sonntagabend zugetragen. Zwei verschiedene Personen bestätigten mir, dass im Umfeld der A4-Autobahnanschlussstelle Hermsdorf Ost am Samstagabend ein Rind, womöglich ein Bulle, entlaufen war und sich in einem hohen Maisfeld zurückgezogen hatte. Die Nähe zur Autobahn machte schnelles Handeln nötig, denn ein Rind auf der Schnellstraße könnte verheerende Folgen haben. Als das Tier aus dem Mais trat, war somit sein Schicksal besiegelt und es wurde erschossen. Eine Information vonseiten der Polizei liegt zu der Geschichte aber noch nicht vor.