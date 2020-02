Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Schlechter als unbefriedigend

Es ist schon nervig: Wenn’s am Computer schnell gehen muss, dann kommt auf dem Bildschirm erst einmal die verhasste Eieruhr, die zum Stillstand zwingt. Das ist zuweilen in der Kreisstadt so, die immerhin dank Eigenausbau einigermaßen schnelles Internet hat. In einigen Ecken im Saale-Holzland funktioniert die Internetverbindung noch langsamer, wenn überhaupt.

Die Breitbandinitiative, die der Bund vor knapp fünf Jahren auf den Weg gebracht hat, schien verheißungsvoll. Die Umsetzung bis heute ist jedoch schlechter als ungenügend. Gründe dafür gibt es viele – vom aufwendigen Förderprocedere über fehlende Fachleute bis zu fehlenden Bauauftragnehmern. Doch die Notwendigkeit wächst, dass die schnellen Datenleitungen da sind und funktionieren. Wie sonst soll die bevorstehende digitale Verwaltung gehen, wenn das Gemeindebüro nur mit Mühen eine E-Mail versenden kann. Und wie soll Wirtschaft 4.0 funktionieren, wenn Internetleitungen lahmen? Und auch der private Nutzer erwartet, dass es beim Filmesehen und Musikhören via Internet nicht stockt. Die digitale Wüste muss schnell fruchtbar gemacht werden. Auch im Saale-Holzland-Kreis.