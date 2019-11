Meine Meinung: Schlummernde Schätze

In Heller und Pfennig oder heute in Euro und Cent bemessen, ist der Fund aus dem Jahr 1852, den der Eisenberger Jost Samorski beim Abriss eines Trockenklos gemacht hat, eher wertlos. Ideell betrachtet ist das gefundene „Predigt-Buch von Bruno Knopfe“ jedoch ein kleiner Schatz. Den gilt es zu erforschen und zu bewahren. Wie viele Schätze historischer Art, die – oftmals noch unentdeckt – in Bodenkammern und Scheunen alter Häuser und Gehöfte schlummern. Gerade auf dem Lande und in alten Stadtkernen, wo die Abrissbirne bei allen Modernisierungen nicht zum Zuge gekommen ist.

Und wer stöbert nicht gern in Bilderalben und Kisten aus (Ur-)Großmutters Zeiten? Denn solche Funde können erzählen, wie die Menschen vor unserer Zeit gelebt haben. Der Blick in die Geschichte hilft zu verstehen, warum sich dieses oder jenes bis zum Heute so entwickelt hat, wie es ist, und keinen anderen Weg genommen hat. Geschichte als Ausgangspunkt für das Jetzt und die Zukunft. Sie zu erforschen und zu bewahren, ist nun im Falle des kleinen „Predigt-Buches von Bruno Kopfe“ die Sache des Eisenberger Kirchenarchivars. Und wer weiß: Vielleicht macht er zwischen den vielen Zeilen in säuberlichem Sütterlin noch Entdeckungen, die weiteres Licht in die Stadtgeschichte von Eisenberg bringen.