Meine Meinung: Schnelle Eingreiftruppe für Eisenberg

Es ist sehr aufwendig, wieder aufzubauen, was vor Jahren abgeschafft wurde. Der Bauhof in Eisenberg ist dafür ein Paradebeispiel. Noch längst ist das Team nicht immer an jeder Stelle die erhoffte schnelle Eingreiftruppe. Wie auch. Noch immer sind Dienstleistungen an externe Unternehmen vergeben. Die Verträge sind bindend. Dabei könnte manches schneller gehen, wenn nicht für eine defekte Glühbirne etwa ein Dritter angerufen müsste, sondern der eigene Bauhof herangezogen werden könnte. Da soll es hingehen. Doch noch befindet sich der wiederbelebte Bauhof in der Aufbauphase und auf der Suche nach einem dauerhaften Domizil.

Untätig sind die sechs Mitarbeiter unterdessen keineswegs. Jetzt im Winter sitzen sie, wenn andere noch fest schlafen, hinterm Lenkrad der Streufahrzeuge, damit die Straßen für den Arbeitsweg am Morgen beräumt sind. Zugegeben, in diesem Winter bisher nicht ständig. Aber noch ist er nicht vorbei. Im Gegenzug haben die Bauhofleute auch Wünsche an die Bürger: Dass zum Beispiel, wer einem Winterdienstfahrzeug begegnet, im Zweifel ausweichen möge. Denn der Schneeschieber ist breit und die Fahrzeuge sind mit Streusalz schwer beladen. Ein Plus für Eisenberg also, wenn Bauhof und Bürger Hand in Hand arbeiten.