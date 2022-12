Meine Meinung: Sinnvolle Partnerschaft

Frank Kalla über die Eisenberger Patenschaftskompanie.

Nicht überall wird das Militär willkommen geheißen, manche Zeitgenossen haben entweder ungute Erinnerungen an ihre Armeezeit, andere wiederum lehnen Waffen und Soldaten rundweg ab.

Mit der Partnerschaft, welche die 3. Kompanie des Panzerpionierbataillons 701 und die Stadt Eisenberg geschlossen haben, kann man solche Vorurteile nicht nur abbauen, sondern eine Art Brücke zwischen Zivilisten und Soldaten bauen. Und letztlich sind die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr ja auch nur Bürger dieses Staates – ob mit oder ohne Uniform.

Die Partnerschaft macht also Sinn – in vielerlei Hinsicht. Indem die Soldaten sich einbringen in das gesellschaftliche Leben der Stadt, werden sie aufgenommen in die Gemeinschaft. Und umgekehrt eröffnet die Partnerschaft den Soldaten die Möglichkeit, Zivilisten ihren Job und ihre Aufgaben zu erklären. Das ist besser, als abgeschottet zu agieren.

Patenkompanie überrascht in Eisenberg mit Spende