Meine Meinung: Solides Vorhaben

Das Bioheizkraftwerk Eisenberg ist raus aus den Schlagzeilen. Zumindest aus den negativen. Unter der Leitung seines jetzigen Geschäftsführers Jan Fuhrberg-Baumann ist es in einem ruhigen Fahrwasser angekommen. Vor allem aber: Unter seine Ägide soll im Sommer das getan werden, was seit Jahren dringendlich ist – die Sanierung maroder Trassenabschnitte für die Fernwärmeversorgung in der Kreisstadt.

Ein Glücksumstand ist die Förderung, die Eisenberg für die bevorstehende Trassensanierung erhält. Damit kann das BHE, das selbst seit Langem schon keine Energie mehr produziert, künftig mit weit geringeren Verlusten die eingekaufte Wärme in die Wohnstuben vieler Eisenberger liefern. Das spart Kosten – dem Unternehmen und nicht zuletzt auch dem Verbraucher, der die Wärme zu bezahlen hat.

Das seit einigen Jahren schon von der Stadt angestrebte Zusammenführen von Wärmeproduktion und Wärmelieferung ist damit nicht von Tisch, aber wird auch das wahrscheinlich nun in geordnete Bahnen kommen. Zu gut 50 Prozent muss die Fernwärmeversorgung weiterhin in kommunaler Hand bleiben. Denn würde sich die Stadt zurückziehen und das BHE komplett in private Hände geben, müsste sie das Fördergeld zurückzahlen.