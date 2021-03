Meine Meinung: Spiel auf Zeit?

Den Vorwurf untätig zu sein, weist der Vorstand des Tierschutzvereins im Saale-Holzland-Kreis oder genauer: sein Rechtsanwalt für den Vorstand strikt von sich. Damit hat er sogar recht: Auf juristischer Eben ist die verbliebene Troika an der Vereinsspitze überfleißig: Im Streit mit dem Veterinäramt wegen der entzogenen Betriebserlaubnis für das Tierheim, weil seit dem Vorjahr eine sachkundige Leitung fehlt. Im Streit mit rausgeworfenen Mitgliedern, die ihren Mitgliedsbeitrag im Vorjahr nicht beglichen, wenige Euro, die üblicherweise bar zu Mitgliederversammlungen gezahlt werden. Doch eine solche fand seit zwei Jahren nicht statt. Nun der Streit um das Einberufen der längst überfälligen Mitgliederversammlung. Um den Tierschutz und die Sorge für Fundtiere aus den Kommunen im Kreis geht es dabei längst nicht mehr. Das Tierheim wurde von der Vereinsspitze dicht gemacht mit Verweis auf Corona. Doch die Gründe liegen tiefer und andere Tierheime in der Umgebung arbeiten auch - trotz Corona - und nehmen inzwischen auch Fundtiere aus dem Saale-Holzland auf. Die Streitigkeiten vor Justitia ziehen sich - nicht allein wegen der langsam mahlenden Gerichtsmühlen - schier ewig. Das Ergebnis ist offen. Das frustriert die Tierfreunde und hilft weder Hund noch Katze in Not.