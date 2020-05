Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Sport mit Abstand

Nachdem das Sporttreiben alleine und an der frischen Luft ja nie verboten war, darf nun auch wieder in Gemeinschaft im Verein trainiert werden. Natürlich mit mehreren „Aber“, aber daran hat man sich in diesen Zeiten ja beinahe schon gewöhnt.

So gelten auch beim Sport allgemeine Hygieneregeln, wie das Wahren von Mindestabständen. Zusätzlich kommen je nach Sportart weitere Verhaltensvorschriften dazu, die helfen sollen, dass sich das Coronavirus nicht wieder verbreitet.

Auch wenn die Hürden für die Wiederaufnahme des Vereinssports zunächst hoch erscheinen, sie seien alle machbar, betont KSB-Geschäftsführer Jens Büchner. Denn sie sind der Preis dafür, dass endlich wieder Leben bei den Vereinen einziehen kann. „Alle brennen darauf, wieder Sport zu treiben“, betont Büchner.

Dem KSB ist es besonders wichtig, so schnell wie möglich die Kinder und Jugendlichen zurück in den Vereinssport zu holen. Denn dort sei in den vergangenen Wochen die Motivation, in Eigenregie Sport zu treiben, wohl eher übersichtlich gewesen.

Grundsätzlich schadet es aber niemandem, den inneren Schweinehund zu überwinden und beim Sport richtig ins Schwitzen zu kommen. Denn mit einem trainierten und gesunden Körper hat man dem Virus etwas entgegenzusetzen.

