Meine Meinung: Streit, Sprit und teure Bahn

Ulrike Demuth über Abschiede in dieser Woche.

Wenn Dinge enden, ist das immer traurig. Etwas ist vorbei und kommt nie wieder, es ist endgültig, Schluss aus. Das kann zum Beispiel in der Familie so sein, wenn man nach vielen Jahren merkt, dass man sich auseinandergelebt hat, einfach nicht mehr auf einen Nenner kommt. Das kann auch im Größeren sein, wenn etwa ein Pfarrer und seine Gemeinde nicht (mehr) miteinander harmonieren und deshalb der Pfarrer die Stelle wechselt, so, wie es nun in Stadtroda vollzogen ist. Da bleibt viel Enttäuschung, Traurigkeit, auch Unausgesprochenes, das die Menschen lange nicht loslässt. Ich musste mich diese Woche auch von etwas verabschieden, etwas, das ich über den Sommer sehr lieb gewonnen hatte und seit meiner Schulzeit nicht mehr hatte: die Möglichkeit, jederzeit in den Zug zu steigen, im Nahverkehr umherzusausen und die Fahrkarte stets in der Tasche zu haben, und zwar eine ausgesprochen günstige Fahrkarte: 9 Euro für einen ganzen Monat! Weimar, Bad Berka, Hermsdorf, Jena, Bad Klosterlausnitz, Stadtroda, Gera, bis hoch nach Magdeburg und Salzwedel - was bin ich mit diesem wunderbaren Ticket durch die Gegend gefahren, habe spannende Dinge erlebt, tolle Menschen getroffen, Interessantes kennengelernt. Und nun? Vorbei, kommt in der Form nie wieder. Als Schülerin hatte ich das Schülerferienticket, grenzenlose Freiheit einen ganzen Sommer lang. Und jetzt als Erwachsene ist Bahn fahren kaum bezahlbar. Auf das Auto umzusteigen, geht auch nicht mehr, seit Donnerstag fiel der Tankrabatt. Eine Woche voller Abschiede also. Echt schade.