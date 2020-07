Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Tradition und Moderne

Die Älteren werden sich vielleicht erinnern: Mit dem Korb voller Wäsche auf dem Rollfix zogen Frauen durch die Stadt zur Wäscherei oder zur Wäschemangel. Solche Bilder sind längst Geschichte. Waschmaschine und Trockner daheim verrichten ihren arbeitserleichternden Dienst. Die Wäschereien sind damit nicht ausgestorben. Auch nicht in Eisenberg. Dort wird in der alteingesessene Wäscherei Felsch unter der heutigen Geschäftsführung weiterhin gearbeitet.

Die Bedingungen für das mittelständische Unternehmen haben sich jedoch deutlich gewandelt. Privat lässt kaum noch waschen. Stammkunden sind Kliniken, Seniorenheime, Kindergärten und Betriebe mit Berufsbekleidung. Gewandelt haben sich auch die Anforderungen. Kleinere Unternehmen wie das in Eisenberg müssen mithalten können mit großen industriellen Wäschereien, wenn sie weiterhin bestehen wollen. Und – nicht erst seit Corona-Zeiten – sind Hygienestandards das A und O.

Um all den Anforderungen gerecht zu werden, ist der Aufwand groß. Für die Wäscherei in Eisenberg ist eine Million Euro für eine neue Waschstraße eine stattliche Investitionssumme. Die will erwirtschaftet sein. Doch für die Zukunft ist der Betrieb damit gut aufgestellt.

