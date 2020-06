Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ungewöhnliche Situation

Erst dürfte bislang einmalig sein, dass die Amtszeit von Bürgermeistern zu Ende geht und kein neuer da ist, weil nicht gewählt werden durfte. Das betrifft im Saale-Holzland nicht nur die Gemeinde Crossen, wo Uwe Berndt am Ende seiner Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeister verabschiedet wurde. Vor der gleichen ungewöhnlichen Situation stehen auch Ottendorf und Walpernhain, wo es über Monate keinen Bürgermeister gibt, und der Stadtrodaer Ortsteil Bollberg, der einen neuen Ortsteilbürgermeister braucht.

Geschuldet ist diese ungewöhnliche Situation der Corona-Pandemie und den strengen Beschränkungen, wegen derer die Wahltermine abgesetzt werden mussten. Die neuen Wahltermine stehen nun fest. Eine Amtszeitverlängerung für die bisherigen Bürgermeister bis dahin lassen die Gesetze jedoch nicht zu. Mit den Pandemie- und Gesetzes-bedingten Vakanzen müssen die Gemeinden in der Zwischenzeit klarkommen. Die Stellvertreter der Bürgermeister haben derweil das Sagen im Dorf. Für Vertretungsfälle sind sie vom jeweiligen Gemeinderat auch gewählt worden.

Den Gemeinden kann man – darauf hat der Gemeinderatsvorsitzende in Crossen verwiesen – nur wünschen, dass auch in der Bürgermeister-losen Zeit Entscheidungen sachlich im demokratischen Miteinander getroffen werden. Politische Machtspiele, die in Crossen absehbar sind, helfen weder der Gemeinde und noch ihren Bewohner weiter.

Crossens Bürgermeister verabschiedet