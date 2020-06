Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Verfahrene Kiste

Im Schulkomplex Crossen läuft so ziemlich alles zusammen, was die Verfehlungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte in der Bildungspolitik aufzubieten haben. Der Mangel an Lehrern, erst recht an jüngeren, ist das eine. Hinzu kommen Vakanzen in der Schulleitung. Die Grundschule im Komplex wird kommissarisch von der Schulleiterin der Grundschule „Herzog Christian“ in Eisenberg mit geleitet. Die Eisenberger Regelschulleiterin hat sich mit um die Regelschule in Crossen zu kümmern.

Auch wenn alle, die gerade da sind, ihr Bestes geben, und auch wenn die Gemeinde mit dem Bau des benachbarten Sportparks für eine deutliche Aufwertung des Schulstandortes gesorgt hat: Der bauliche Zustand des Schulhauses lässt seit Langem zu wünschen übrig. Den auf mehr als 60 Millionen Euro aufgelaufenen Sanierungsstau an den Schulhäusern im Landkreis bekommen Regelschul-Häuser im Saale-Holzland generell und das im Elstertal besonders zu spüren. Auch das ein Zeichen verfehlter Bildungspolitik, die mit der Wiedervereinigung Regelschulen ein Stiefmütterchendasein zugewiesen hat.

Alles zusammen genommen, verwundert es wenig, wenn Eltern ihre Kinder ab der fünften Klassen lieber in andere Schulen als die in Crossen schicken. Nutznießer im Konkurrenzkampf um Schüler und die eigene Daseinsberechtigung sind Schulen, wo bereits saniert ist und der Unterricht weitgehend ohne Abstriche garantiert werden kann: also das Gymnasium in Eisenberg und die Gemeinschaftsschule in Bürgel.