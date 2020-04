Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Verpasste Chancen

So schwierig es für alle ist, die Corona-Krise zu bewältigen: Sie birgt auch Chancen. Händler in Eisenberg und anderswo haben sie genutzt und haben in der verordneten Schließzeit auf Online-Angebote umgeschwenkt. Geschlossene Museen weltweit und auch im Saale-Holzland das Keramikmuseum Bürgel laden zu Blicken auf ihre Schätze per Internet ein. Sogar die Künstler, die jetzt ein besonders brotloses Dasein fristen, agieren im weltweiten Netz, um alle daheim bei Laune zu halten. Sei es am Wochenende das Internet-Benefizkonzert der Thüringer Mediengruppe aus dem Erfurter Kaisersaal gewesen oder im TV ein Hope@Home-Wohnzimmerkonzert, in dem es der Chefdirigent der Staatskapelle Dresden auf faszinierende Weise geschafft hat, jeden seiner Musiker aus seinem Heim heraus per Videostream zu einer Sequenz aus Strauss’ „Zarathustra“ zusammenzubringen. Einfach genial.

In den Verwaltungen im Saale-Holzland aber ist das Onlinezeitalter bis heute nicht angekommen. Die digitale Verwaltung, die die Kreisstadt gemeinsam mit Hermsdorf und Dornburg-Camburg vorantreiben wollte, ist auf halber Strecke stecken geblieben. Dummerweise kam Corona dazwischen. Das ist natürlich hinderlich, wenn Verwaltungsmitarbeiter wegen der Krise im „Home“ sitzen müssen. Mit Office ist dann wegen der fehlenden Datenverbindung nicht viel.