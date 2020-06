Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Versuch im Guten

Mit 70 km/h über Land und 70 im Dorf sind nicht unüblich im Saale-Holzland. Mitunter wird man das Gefühl nicht los, Verkehrsregeln seien nur ein Angebot an die Autofahrer, an das sie sich halten können – oder auch nicht. Von Raserei durchs Dorf können die Hartmannsdorfer ein Lied singen, seit die Landesstraße neu gebaut ist.

Auch in der Kreisstadt haben die Ordnungshüter die Temposünder ins Visier genommen. Weniger auf der Ortsdurchfahrt der Landesstraße, auf der man zumindest tagsüber bei Stop an Go zwischen Kreisverkehren, Ampeln, Abzweigen und Fußgängerüberwegen selten die zulässige Hochgeschwindigkeit erreicht. Aber in 30-km/h-Zonen, die beliebte Abkürzungen sind, wird zuweilen schon gebrettert. Egal, ob dort Kita oder Schule stehen.

Eisenberg will es mit seinen Autofahrern im Guten versuchen: mit einem Verkehrs-Smiley, dessen Mimik durchaus zur Ordnung rufen kann. Eines hat der Testlauf schon gezeigt: Ein großes Warnschild mit einer 30 darin reicht nicht aus, um Raser auszubremsen. Für die Biberacher Straße wird der Stadt etwas einfallen müssen. Die Fahrbahnschwellen – auch wenn sie umstritten und marode sind – wurden vor Jahren mit Bedacht eingebaut. Sollten sie verschwinden, dann lädt die breite Piste erst echt zum Gasgegeben ein.