Meine Meinung: Viele Kommunen sind gewarnt

Wer zuckt nicht zusammen, wenn in der Nachbarschaft eine Sirene losgeht – das Signal, das Gefahr ankündigt und das bei manchem aus der Kriegsgeneration jähe Erinnerungen wachruft an Fliegeralarm. Der Krieg ist vorbei, auch der Kalte. Damit haben sich Sirenen, die die Bevölkerung im Katastrophenfall alarmieren, aber nicht – wie die Bundesrepublik wenige Jahre nach der Wende glaubte – erübrigt. Spätestens seit dem verheerenden Jahrhundert-Hochwasser 2013 an den beiden großen Flüssen Saale und Weiße Elster, die den Saale-Holzland-Kreis flankieren, weiß man in den Anrainer-Kommunen, wie wichtig es ist, die Bewohner alarmieren zu können. Das ist sieben Jahre her. Die Regelungen im Land für den Katastrophenschutz, damit Sirenen in den Gemeinden am Fluss bei drohender Flut Alarm schlagen, sind noch längst nicht am Ziel. Einzelne Kommunen haben das für sich geregelt, etwa das Hochwasser-geschädigte Gera. Und in manchem Ort im Elstertal ist die Sirene alt genug, dass sie der Bürgermeister bei Gefahr für seine Einwohner selbst noch per Hand in Gang setzen kann. Funk und Fernsehen, soziale Medien und mobile Warn-Apps sind zwar gut und schön und modern. Zu nachtschlafender Zeit schaut da aber kaum einer drauf. Da ist Sirenengeheul noch immer am wirksamsten.